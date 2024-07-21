Зеленский признал ухудшающуюся для ВСУ ситуацию с потерями на поле боя

Владимир Зеленский заявил, что число потерь в украинской армии ежедневно меняется в худшую сторону. Его слова передает Би-би-си.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины не стал называть точное число потерь. Также он не смог ответить, сколько еще Вооруженные силы Украины смогут продержаться в сложившейся ситуации.

21 июля военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери в ходе боевых действий. По его словам, потери противника составляют от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день.

В этот же день Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с Москвой.

Ранее Зеленский допустил, что ему придется искать решение вопроса легитимности.