Министр обороны Германии призвал увеличить военный бюджет страны из-за России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет страны на 2025 год из-за «вполне реальной угрозы со стороны России». Его слова приводит Tagesspiegel.

Однопартиец Писториуса, депутат Бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц заявил, что министр вкладывает всю свою энергию, чтобы парламент одобрил увеличение оборонного бюджета. Рассматривать проект Бундестаг начнет в сентябре.

«Мы имеем дело не с воображаемой угрозой, иллюзией или антиутопией», — заявил Писториус, говоря о России.

Министр добавил, что не хочет «кого-то напугать», наоборот, хочет сделать так, что они не растерялись бы в чрезвычайной ситуации. По словам Писториуса, необходимо действовать как сдерживающий фактор, чтобы потенциального нападения вообще не было.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США в 2026 году начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Президент России Владимир Путин заявлял, что если американские ракетные комплексы «где-то появятся», Россия может ответить зеркально.

Позднее Писториус в интервью изданию Rheinische Post заявил, что размещение американских ракет и гиперзвукового оружия на территории Германии станет ответом на развертывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.