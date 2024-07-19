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Россиянин получил семь лет за попытку вступить в ВСУ

Военный суд приговорил жителя Краснодара к 7 годам по делу о госизмене

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Южный окружной военный суд признал жителя Краснодара Станислава Лисовского виновным в подготовке к госизмене и попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В ноябре 2023 года Лисовского завербовали для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. По указанию представителя легиона «Свобода России», с которым он держал связь в мессенджере Telegram, россиянин должен был попасть из Краснодара в Донецк, а оттуда — на территорию Украины. О планах мужчины воевать против России узнали сотрудники ФСБ, поэтому все дальнейшие действия Лисовского проходили под контролем силовиков.

16 ноября мужчина в сети купил билет на автобус «Краснодар-Донецк» и отправился на вокзал, однако там его уже ждали правоохранители.

Военный суд признал Лисовского виновным по двум статьям – о попытке участия в деятельности террористической организации и приготовлении к госизмене. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее начальница склада воинской части во Владикавказе получила 6 лет за продажу шлемов и прицелов.

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