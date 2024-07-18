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В Харьковской области иностранные наемники ВСУ насиловали женщин

Иностранные наемники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранные наемники в рядах ВСУ, согласно сведениям, полученным от потерпевших, совершали акты сексуального насилия, похищения и убийства женщин в Харьковской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

«По словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола в с. Глубокое и с. Лукьянцы Харьковского района», — сказал он.

Часть жертв насилия погибли. Выжившие говорили, что видели на форме нападавших французские шевроны. Кроме того, разговаривали они также на французском языке.

Незадолго до этого Лисняк заявил, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте называют «шаромыжники».

Ранее в Харьковской области завели дело по статье о геноциде после обстрелов ВСУ.

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