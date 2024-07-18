Центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ. Подробности рассказал замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также ст. 357 УК РФ (геноцид)», — сказал он.

По его словам, обстрелы региона связаны с тем, что солдаты украинской армии пытаются выплеснуть свою злость из-за неудач украинской армии на фронте.

Такими действиями Украина нарушает положения дополнительного протокола к Женевским конвенциям, отметил Лисняк.

Незадолго до этого Лисняк заявил, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте называют «шаромыжники».

Ранее российский боец заявил, что ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области.