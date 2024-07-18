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В Харьковской области зафиксировали увеличение числа наемников ВСУ

Увеличение числа наемников в ВСУ зафиксировано в Харьковской области

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John Leicester/AP

Замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 ликвидированных наемниках-французах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, увеличение контингента противника в рядах украинских подразделений зафиксировали сотрудники УВД Харьковской области. Их набрали за счет бойцов иностранного легиона. Лисняк утверждает, что подавляющее большинство из них состоят из французских наемников.

По его словам, на данный момент известно о 32 уничтоженных наемниках из Франции.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в город Харьков на Украине прибыла группа французских наемников.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте называют «шаромыжники».

Ранее суд вынес приговор воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам.

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