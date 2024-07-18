Военный эксперт оценил заявление Лондона о регулярных войсках НАТО на Украине

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщение британских СМИ о том, что регулярные войска НАТО могут появиться на Украине. По словам специалиста, на сегодняшний день войск Североатлантического альянса как единой системы не существует.

«В НАТО есть объединенное командование, которое для решения тех или иных задач приглашает войска разных стран, например, от Франции — танкисты, от Германии — стрелки, от Чехии — летчики. Эти объединенные войска и будут действовать», — пояснил Литовкин.

Он подчеркнул, что любая страна, которая пошлет на Украину войска под собственным флагом, станет законной целью для России.

Как сообщает британская газета The Guardian, регулярные войска стран НАТО могут появиться на Украине. Сейчас, по данным издания, там уже находится западный спецназ.

Отмечается также, что конфликт на Украине уже стал «войной НАТО», поскольку «западные оборонные интересы собираются вокруг нее, как мотыльки вокруг пламени».

При этом, как подчеркивают обозреватели, на Западе нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин «когда-либо стремился к горячей войне со странами Запада».

Ранее в НАТО рассказали, когда заработает миссия по координации помощи Украине.