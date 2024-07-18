Российский боец заявил, что ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области

Вооруженные силы Украины намеренно атакуют беспилотными летательными аппаратами гражданские объекты в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения РЭБ с позывным «Рубеж».

По его словам, российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Север» перехватывают управление и уничтожают украинские беспилотники. Командир отметил, что ВСУ обстреливают больницы, магазины, комбайны — противник бьет все, что видит.

«Эти картинки он не выставляет в интернет, но у нас они сохраняются благодаря перехвату видео. В дальнейшем каждый, кто занимался этим, будет наказан по всей строгости», — сказал собеседник агентства.

«Рубеж» заявил, что бойцы его подразделения обычно могут перехватить видеосигнал с вражеского дрона, подавить канал управления и нейтрализовать БПЛА.

Военнослужащий уточнил, что на счету подразделения — сотни посаженных дронов ВСУ.

«Рубеж» признался, что «подразделения РЭБ работают на пределе своих возможностей», поскольку украинских беспилотников становится все больше и ВСУ постоянно меняют частоты на своих дронах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали четыре населенных пункта в регионе.

Ранее Mash сообщил о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области.