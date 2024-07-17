Зеленский поблагодарил ОАЭ за посредничество в обмене пленными

В ходе последнего обмена на Украину вернулись пограничники, бойцы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что выражает благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за посреднические усилия в организации обмена военнопленными.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры с возвращением российских военнослужащих из плена.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных Вооруженных сил Украины. Российским военнослужащим будет оказана медицинская помощь и предоставлена возможность полной реабилитации.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.