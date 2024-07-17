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Центр протезирования открылся в прифронтовой области

В Белгородской области открыли центр протезирования и реабилитации

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Travis Teo/Reuters

Центр протезирования и реабилитации открыли в Белгороде — это первый региональный такой центр в России. Об этом в Telegram-канале заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Центр является филиалом АО «ЦИТО» – одного из лучших разработчиков и производителей технических средств реабилитации. Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом», — пишет Цивилева.

По словам замминистра обороны, центр в Белгороде рассчитан на прием до 500 человек в год.

Цивилева заявила, что подобные центры вскоре будут открыты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Омске.

До этого в России ученые создали первый в мире трансформирующийся протез ноги.

Протез-трансформер был разработан научными коллективами Южно-Уральского госуниверситета.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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