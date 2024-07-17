Над Балтийским морем прошли учения боевой авиации

Учения морской авиации прошли над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«В рамках учения экипажи корабельных вертолетов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах действовали в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолетчики провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полетами авиабазы при наведении вертолетов на объекты, терпящие бедствие в море», — заявили на Балтфлоте.

Кроме Ка-27, в боевых учениях принимали участие ударные вертолеты Ми-24, многоцелевые вертолеты Ми-8, а также транспортно-боевые Ка-29.

Учения проводились в условиях ограниченной видимости, сильной облачности и при сильном ветре.

До этого новым командующим Балтийским флотом был назначен вице-адмирал Сергей Липилин.

С апреля 2023 года в должности командующего Балтфлотом находился вице-адмирал Владимир Воробьев. Причина кадровых перестановок не раскрывается.

Ранее бывший командующий заявил, что Балтийский флот способен отразить угрозу НАТО.