Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар по западной окраине Гуляйполя был нанесен неуправляемой ракетой.

«Рядом, в пригород Железнодорожное, прилетело в ангар с только выгруженной техникой», — рассказал координатор подполья.

Лебедев также заявил об ударах по укреплениям ВСУ в Малой Токмачке и по железнодорожной станции, из-за чего украинские войска не получили новую технику. Кроме того, под огонь российских сил попало место дислокации ВСУ в районе Работино, где были уничтожены огневая точка и личный состав, а также сорвана эвакуация.

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на источник заявлял, что российские артиллеристы нанесли удар по скрытым позициям украинских войск в районе Макеевки в Луганской народной республике.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке.