Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что каждый день или через один российские военные берут под контроль один населенный пункт в зоне спецоперации. Такой информацией он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии победить российские войска на передовой, которые продвигаются каждый день.

«При любом раскладе мы освобождаем населенные пункты и движемся вперед», — сказал командир спецназа «Ахмат».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что достижения контрнаступления ВСУ, проводимого летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю. По его словам, российские войска вернули более 80% территорий на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях, которые ВСУ заняли в ходе прошлогодних контрнаступательных действий.

12 июля стало известно, что группировка войск «Центр» ВС РФ за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. Речь идет о селах Сокол, Яснобродовка, а также о поселках Чигари и Восход.

Ранее Алаудинов спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине.