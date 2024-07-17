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Бойцы ВС РФ захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

Штурмовики группировки «Север» захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовики группировки войск «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен военнослужащих противника. Об этом сообщает министерство обороны России.

Российские военные обнаружили скопление украинских солдат с помощью беспилотника. Бойцы ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ, но встретили ожесточенный отпор. Благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу три крупных опорных пункта ВСУ.

16 июля телеканал LCI сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины теряют позиции в районе Торецка в Донецкой народной республике.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России отодвинули украинские войска к северу от Урожайного в ДНР.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские войска продвигаются к востоку от Волчанска в Харьковской области.

Ранее лидер «Ночных волков» рассказал о «байкерах-сатанистах» в ВСУ.

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