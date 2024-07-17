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В «Ростехе» рассказали о бомбе, которая может накрыть взрывом 11 футбольных полей

«Ростех»: одна авиабомба ФАБ-3000 способна уничтожить взводный опорник ВСУ

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Министерство обороны РФ

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственной корпорации «Ростех».

В компании подчеркнули, что ударная волна одной бомбы ФАБ-3000 позволяет уничтожить взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что такие бомбы имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн.

15 июля стало известно, что «Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пояснил, что неуправляемые авиабомбы с модулями планирования обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою.

В частности, в сообщении госкорпорации говорится о трехтонной авиабомбе ФАБ-3000, которая «стала еще более грозным оружием» и «сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность».

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.

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