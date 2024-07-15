Генерала Попова перевели под домашний арест

Военный суд перевел экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова под домашний арест, он освобожден из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласил решение судья Илья Романенков в 235-м гарнизонном военном суде.

Попова вывели из «аквариума» и сняли наручники.

В мае текущего года этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей. Источник ТАСС рассказывал, что основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве стал банковский перевод в размере более 1 миллиона рублей на карту генерала Попова.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.