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Основным доказательством по делу Попова стал перевод крупной суммы на карту

Доказательством по делу Попова стал перевод на карту генерала свыше 1 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банковский перевод в размере более 1 миллиона рублей на карту генерала Ивана Попова стал основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод», — уточнил источник.

Деньги были переведены с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова, уточнили в правоохранительных органах.

Адвокат Попова не стал опровергать эту информацию, однако комментировать детали уголовного дела также отказался.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.

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