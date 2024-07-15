Индия попросила Россию ускориться с поставками С-400

Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставки двух дивизионов противоракетной системы С-400, задерживаемых из-за продолжающегося конфликта на Украине. Об этом сообщает южноазиатское агентство ANI.

Со ссылкой на представителей Минобороны Индии агентство отмечает, что просьба была высказана во время недавних переговоров в Москве.

«Российская сторона заверила, что рассмотрит запрос», — говорится в публикации.

Контракт на поставки С-400 в Индию был подписан в 2019 году. Три дивизиона уже получены и поставлены на боевое дежурство на китайской и пакистанской границах страны. Еще два должны быть поставлены в этом году, но российская сторона уведомила Индию о задержке исполнения контракта из-за украинского конфликта и повышенных потребностей российской армии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву 8 и 9 июля. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия и Индия договорились нарастить военное сотрудничество.