Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия попросила Россию ускориться с поставками С-400

ANI: Индия просит Россию ускорить поставки двух дивизионов С-400

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставки двух дивизионов противоракетной системы С-400, задерживаемых из-за продолжающегося конфликта на Украине. Об этом сообщает южноазиатское агентство ANI.

Со ссылкой на представителей Минобороны Индии агентство отмечает, что просьба была высказана во время недавних переговоров в Москве.

«Российская сторона заверила, что рассмотрит запрос», — говорится в публикации.

Контракт на поставки С-400 в Индию был подписан в 2019 году. Три дивизиона уже получены и поставлены на боевое дежурство на китайской и пакистанской границах страны. Еще два должны быть поставлены в этом году, но российская сторона уведомила Индию о задержке исполнения контракта из-за украинского конфликта и повышенных потребностей российской армии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву 8 и 9 июля. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия и Индия договорились нарастить военное сотрудничество.

Все новости на тему:
Визит Моди в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами