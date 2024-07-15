Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что Самигуллин совершал очередную рабочую поездку в зону СВО по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова. Его сопровождали имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин, а также сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной церкви протоиерей Андрей Зиньков.

Религиозная делегация посетила Луганск, Донецк и населенные пункты, которые находятся вплотную к местам скопления войск и техники. Отмечается, что, несмотря на удары снарядами и беспилотниками Вооруженных сил Украины на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, религиозные деятели смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами, познакомились с условиями их пребывания.

Ранее новый министр обороны Британии попал под обстрел во время визита на Украину.