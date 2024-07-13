Стало известно, как в НАТО шутили над атакой России через Арктику

Десять лет назад в странах — участницах НАТО не воспринимали всерьез предупреждения об активности РФ в Арктике. Об этом в статье для Bloomberg заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

По его словам, «высокопоставленные канадцы» скептически реагировали на подобные сообщения. Они напомнили о принципе «Крайний север, низкая напряженность», подразумевающем сотрудничество всех восьми арктических держав: Канады, Исландии, Дании, Швеции, Норвегии, России, Финляндии и США.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы». Возможно. Но это было задолго до вторжения Путина на Украину и его стремления использовать боевые ледоколы. Возможности России в Арктике больше не шутка», — заявил экс-главком НАТО.

До этого Ставридис заявил, что страны НАТО не успевают должным образом развивать свой ледокольный флот и внедрять боевые корабли в арктический регион, чтобы «противостоять» якобы имеющим место «угрозам» со стороны России.

Ставридис предложил «план противодействия» якобы создаваемой «угрозе» в этой связи. Во-первых, альянс должен воспользоваться преимуществом добавления двух новых стран с существенным арктическим опытом. Во-вторых, США должны запустить программу Polar Security Cutter и рассмотреть возможность переоборудования некоторых эсминцев ВМС.

Ранее Ставридис заявил, что НАТО не поспевает за Россией в развитии ИИ.