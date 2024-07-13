Обозреватель перечислил слабые стороны F-16 и усомнился в их способности помочь ВСУ

Обещанные Украине американские самолеты-истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

По его словам, основная проблема F-16 состоит в том, что этот самолет слишком заметен для средств обнаружения. Истребитель был создан в годы холодной войны и не предназначен для противодействия модернизированной технике. Столь заметная машина не сможет выжить в бою с технологичной армией, заметил журналист.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Касс предупредил Украину, что высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной противовоздушной обороны армии России, эти самолеты не смогут стать «волшебной палочкой» для украинского президента Владимира Зеленского.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

Ранее главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.