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Швейцарский полковник призвал ЕС прислушаться к угрозе Путина

Полковник Бод: Путин не блефует, говоря об ударах по аэродромам с F-16 в ЕС

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Ints Kalnins/Reuters

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что президент России Владимир Путин серьезен в своих словах о возможных ударах по аэродромам, где будут размещены F-16 для Украины.

По его словам, Москва настроена очень серьезно, а Владимир Путин не такой человек, чтобы блефовать. Бод отметил, что российский президент не прибегает к стратегической двусмысленности, а также напомнил, что Россия всегда четко заявляла о своих действиях в том или ином случае всегда выполняла свои обещания.

«Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе сейчас», — отметил он.

В конце марта Путин заявил, что если истребители F-16 будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Также президент заявил, что F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Москва будет их уничтожать.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что большинство украинских аэродромов находятся под огневым контролем российских войск, поэтому Киев может использовать в качестве мест базирования истребителей F-16 площадки Румынии или Польши. Однако президент РФ Владимир Путин четко разъяснил предел терпения Москвы, назвав эти самолеты законной целью.

Ранее в ЕС упрекнули Зеленского за частые просьбы о помощи Украине.

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