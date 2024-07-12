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В Польше разбился военный самолет

TVP Info: в Польше во время учебного полета рухнул военный самолет М-346 Master

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Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В польском аэропорту Гдыня-Косаково потерпел крушение учебно-тренировочный самолет М-346 Master, применяемый армией Польши под названием Bielik. Об этом сообщает портал TVP Info со ссылкой на представителя командования ВС Польши подполковника Марека Павляка.

«На данный момент все, что нам известно, это то, что учебный самолет загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта», — заявил военный.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находился только пилот. Информация о том, удалось ли ему катапультироваться, в данный момент уточняется. Известно, что полет был тренировочным.

До этого сообщалось о крушении самолета в Татарстане, где легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Он выполнял экскурсионный полет. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, троих туристов, включая ребенка, спасти не удалось.

Ранее сообщалось о происшествии в Иркутской области, где вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку.

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