В ДНР рассказали о боях российских войск на трех направлениях

Вооруженные силы России продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на трех направлениях в ДНР. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Он рассказал, что на Часовоярском и Торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение российских ресурсов, осуществляется подвоз боеприпасов и выравнивается линия фонта, также выкапываются фортификационные сооружения.

«Основные действия сейчас ведутся на Покровском направлении… Идут хорошие продвижения в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой», — сказал Кимаковский.

Войска РФ, по его данным, также двигаются в сторону Воздвиженки, между Яснобродовкой и Карловкой.

По его словам, после отступления украинской армии из Авдеевки, он не может на этом направлении создать серьезные очаги обороны.

8 июля глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска ежедневно отодвигают линию фронта от обстреливаемой ВСУ Горловки.

Ранее расчет российского беспилотника сорвал ротацию ВСУ под Авдеевкой.