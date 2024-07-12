Cтраны Евросоюза и США поддерживают Украину, обеспечивая ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов. Однако, как отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, собственные запасы этих стран придется пополнять в течение следующих 10-15 лет.

«В условиях конфликта в Украине ежегодно требуется 2,4 миллиона выстрелов. На данный момент помимо нас боеприпасы производят и США, и другие страны Европы. Пока что имеющихся запасов должно быть достаточно, но для пополнения арсеналов бундесвера и наших союзников потребуется от 10 до 15 лет», — пояснил он.

Паппергер сообщил, что компания Rheinmetall расширяет свои производственные линии и планирует к 2026 году выпускать на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. До начала конфликта на Украине ежегодное производство боеприпасов Rheinmetall составляло всего лишь 70 тысяч единиц.

Издание Welt в октябре сообщило о повышении цен на 155-миллиметровые боеприпасы Rheinmetall на 1,5 раза с начала специальной военной операции на Украине. Паппергер ранее заявлял, что запасов оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев из-за нехватки финансирования.

Россия высказывает опасения по поводу поставок вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и прямым вовлечением стран НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины станут легитимной целью для России. Кремль утверждал, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и имеет дестабилизирующий эффект.

Ранее глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения.