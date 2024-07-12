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Глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения

Глава Rheinmetall Паппергер заявил, что верит данным о срыве покушения на него

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Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что верит информации CNN о срыве покушения на него. Об этом сообщает Financial Times.

Паппергер подчеркнул, что CNN «не просто смотрит в небо». По его словам, правительство Германии обеспечивает его защиту.

Глава Rheinmetall добавил, что считает себя счастливым человеком, ведь он всегда чувствует себя в безопасности.

До этого сообщалось, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера.

В подготовке покушения обвиняют российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине. В НАТО заявили о якобы имеющей место быть кампании РФ по саботажу работы ВПК стран альянса, предполагающей поджоги на территории военных предприятий.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об открытии Rheinmetall первых заводов в стране.

Ранее в Rheinmetall сообщили, что ВСУ получат танк-Франкенштейн.

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