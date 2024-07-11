ВСУ атаковали многоквартирную трехэтажку в Новой Каховке

ВСУ атаковали многоквартирный трехэтажный дом в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Новокаховская правда».

«Террористы ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому по пр. Днепровский, 293 в Новой Каховке. В результате удара возник пожар», — говорится в публикации.

На место происшествия прибыли спасательные службы. Согласно предварительным данным, в результате прилета никто не пострадал.

Утром в среду, 19 июня, дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Новой Каховке. Дрон протаранил одну из квартир в Новой Каховке, несколько балконов и окон получили повреждения. Никто из горожан не пострадал.

13 июня ВСУ обстреляли города Новая Каховка и Алешки на левобережье Днепра, в результате чего получили ранения не менее четырех человек и были повреждены электросети. Обесточены оказались часть Новой Каховки и близлежащих поселений, без света всего остались 4 тысячи человек.

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