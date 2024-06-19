Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает воевать с мирными жителями и обстреливать жилые кварталы на левом берегу Днепра», — отметил глава региона.

Он уточнил, что утром в среду, 19 июня, украинский дрон протаранил одну из квартир в многоэтажке в Новой Каховке, несколько балконов и окон получили повреждения.

Сальдо отметил, что никто из горожан не пострадал.

Вечером в понедельник, 17 июня, сирены ракетной опасности включились в Херсонской области.

До этого в регионе при обстреле была повреждена линия электропередачи. По словам Сальдо, без света остались 5100 абонентов Херсоноблэнерго в микрорайоне Основа в Новой Каховке и селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.