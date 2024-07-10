Орбан спрогнозировал самый драматичный период в конфликте на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что в ближайшие месяцы боевые действия на Украине приобретут драматичный характер. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на доклад Орбана, представленный главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут более драматичными, чем когда-либо», — говорится в документе.

По мнению Орбана, в настоящее время существует высокая вероятность того, что стороны конфликта всерьез будут рассматривать предложение о приостановке боевых действий. Кроме того, полагает венгерский премьер, президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры по Украине начнутся до конца 2024 года.

В июне Венгрия стала председателем Совета ЕС. Через некоторое время после этого Виктор Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свою поездку в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил Путину подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым также обсудил ситуацию.

Ранее Орбан призвал Эрдогана вместе добиваться мира на Украине.