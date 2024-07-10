ВСУ обстреляли Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят по этому городу массированные артиллерийские удары. Подробности позже», — написал чиновник.

В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

7 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения ЗАЭС. А 4 июля администрация Энергодара сообщала, что город был частично обесточен из-за повреждения линии электропередачи за его пределами.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.