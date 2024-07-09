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Россия и Индия договорились нарастить военное сотрудничество

РФ и Индия нарастят военное сотрудничество и углубят локальное производство

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Индия готовы развивать военно-техническое сотрудничество. При этом два государства планируют создавать производство в Индии и способствовать движению Нью-Дели к самодостаточности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского саммита, сообщает РИА Новости.

«Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем», - говорится в заявлении.

Как сообщается, Россия и Индия также намерены увеличивать количество совместных военных мероприятий и расширять обмен информацией в данной сфере.

Отмечается, что обе стороны «договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства». Для этого создается рабочая группа.

До этого сообщалось, что Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены Совета безопасности Организации объединенных наций.

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