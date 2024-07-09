Суд о продлении ареста экс-кадровику Минобороны закрыли для прессы

Заседание по продлению ареста экс-главному кадровику министерства обороны России Юрию Кузнецову перевели в закрытый режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в суде.

«Заседание будет проходить в закрытом режиме», — сообщила пресс-секретарь 235-го гарнизонного военного суда Алена Плигина.

Пресс-секретарь уточнила, что ходатайство от Следственного комитета поступило одновременно с материалами о продлении ареста.

До этого Следственный комитет попросил продлить арест главного кадровика Минобороны Кузнецова.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 14 мая за получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба, краснодарский предприниматель Лев Мартиросян приобрел для Кузнецова участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1 тыс. кв. м.

Согласно данным обвинения, это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб., недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это генерал-лейтенант помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб. При обысках у генерала изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

23 мая Кузнецов просил отпустить его под домашний арест, отмечая, что у него проблемы с щитовидной железой, которые начались после участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Однако суд отклонил прошение экс-кадровика МО.

Ранее Басманный суд оставил в СИЗО фигуранта Мартиросяна по делу о взятке Кузнецову.