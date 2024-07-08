Назначен новый командующий Балтийским флотом

Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом», — рассказали журналистам.

До этого Липилин занимал пост первого заместителя командующего и был начальником штаба. С апреля 2023 года в должности командующего Балтфлотом находился вице-адмирал Владимир Воробьев. Причина кадровых перестановок не раскрывается.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин потребовал от Министерства обороны представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. Он подчеркнул, что концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению ВМФ. Исходя из этого и необходимо ее выстраивать, заключил Путин.

Военно-морской флот России включает в себя следующие объединения: Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.

Ранее бывший командующий заявил, что Балтийский флот способен отразить угрозу НАТО.