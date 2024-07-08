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ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР

Глава округа Третьяков: ВСУ дважды обстреляли Кременную в ЛНР, есть раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение часа дважды обстреляли Кременную в Луганской народной республики, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен по центру города. В результате атаки 15 квартир одного из многоэтажных домов получили повреждения, перебит газопровод среднего давления, повреждены линии электропередач, вследствие чего шесть улиц обесточены.

«Спустя всего лишь час был нанес очередной удар, в этот раз по частному сектору. Получили ранения два мирных жителя, повреждены по меньшей мере 10 жилых домостроений», - написал Третьяков.

Чиновник отметил, что профессиональная работа оперативных служб помогла спасти жизни многих людей и минимизировать последствия атаки.

Третьяков утверждает, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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