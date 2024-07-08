Первые мирные жители эвакуированы из перешедшего под контроль ВС РФ села Сокол

Первые 12 человек эвакуированы из перешедшего под контроль российской армии села Сокол в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Сокол расположен северо-западнее Авдеевки. 6 июля министерство обороны РФ сообщило, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ.

Пушилин подчеркнул, что для российских сил это важный населенный пункт. По его словам, эвакуированные оттуда люди сейчас находятся в пунктах временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.

5 июля сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Согласно данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.