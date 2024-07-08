На Украине произошел взрыв

В украинском городе Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Агентство не приводит подробностей.

7 июля звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополе Запорожской области. Позже в Мелитополе произошел второй за день взрыв.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты Вооруженных сил Украины над Мелитополем.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области зафиксировали повреждение электроподстанции.