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В регионе России в пять раз увеличили выплату для участвующих в СВО контрактников

Глава Дагестана Меликов: выплата для контрактников на СВО увеличена в пять раз

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Антон Вергун/РИА Новости

Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО) увеличивается в пять раз. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз», — написал глава региона.

По словам Меликова, теперь при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно.

Так, контрактникам будет выплачиваться 500 тысяч рублей от республики, а также 195 тысяч рублей из федерального бюджета. Кроме того, не менее 100 тысяч рублей бойцы получат от своих городов и районов.

Меликов подчеркнул, что среди прочего, заключившие контракт для прохождения воинской службы могут рассчитывать на разные льготы как для себя, так и для своей семьи. В число льгот входит приобретение земельного участка в родном городе или районе.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту.

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