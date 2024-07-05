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Украинские военные почти 40 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

РИА: ВСУ за сутки 37 раз ударили по девяти населенным пунктам Херсонской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, от украинских снарядов пострадали девять населенных пункта региона: Алешки, Таврийск, Новая Каховка, Цукуры, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка и Большая Лепетиха.

Украинские военные за светлое время суток нанесли по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов, а еще 18 — ночью.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ перешли в Запорожской области к «англосаксонской стратегии», стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру. По его словам, такими методами ВСУ пытаются заставить людей покинуть свои дома.

Ранее постпред РФ Михаил Ульянов заявил о первом случае, когда сотрудники ЗАЭС стали объектом атаки.

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