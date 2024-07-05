В Харьковской области Украины дрон-камикадзе атаковал автомобиль военкомата

В Чугуеве в Харьковской области Украины партизаны атаковали дроном-камикадзе автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил в интервью ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, правоохранители города расследуют ликвидацию четырех сотрудников ТЦК. Известно, что во время движения служебной машины с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесен удар при помощи ударного дрона-камикадзе.

В результате взрыва пострадали четверо военнослужащих, никого спасти не удалось.

Основная версия следствия, как заявляет Марочко, — «работа пророссийски настроенных граждан». По данным специалистов, радиус действия самодельного дрона составлял не более 1,5 километра.

До этого Марочко сообщал, что подразделения украинских войск обстреляли своих сослуживцев, которые оставили позиции под Стельмаховкой в Луганской народной республике после боев с ВС РФ.

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