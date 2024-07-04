На Украине рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются выехать за границу

Около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть территорию Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет местное издание «Цензор.НЕТ».

По словам парламентария, отсутствие в стране экономического бронирования от мобилизации негативно влияет на внутренний рынок. Многие военнообязанные граждане увольняются, лишь бы «не светиться» в различных реестрах. В связи с этим законодатель пришел к выводу, что сейчас на Украине происходит «деморализация» реального сектора экономики.

«Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно», — добавил он.

4 июля агентство ТАСС со ссылкой на неназванного жителя Украины сообщило, что в настоящее время стоимость выезда военнообязанных граждан страны за границу составляет от $20 тыс. При этом важным условием является наличие хороших связей в правоохранительных органах.

Также источник рассказал, что самым популярным способом избежать мобилизации остается фиктивный развод. После него мужчина оставляет детей у себя и становится отцом-одиночкой, благодаря чему больше не подлежит призыву на военную службу.

Ранее в сети появилось видео с украинскими уклонистами, которых хотели вывезти за границу в обшивке автобуса.