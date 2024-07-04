Российским военным отдали машины пьяных рецидивистов

Судебные приставы Коркино Челябинской области передали министерству обороны три автомобиля, конфискованные у водителей, уличенных в повторном управлении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ Федеральной службы судебных приставов региона.

Отмечается, что по решению суда государственной собственностью стали транспортные средства, в числе которых два автомобиля ВАЗ и Opel Astra.

Владельцы транспортных средств ранее были наказаны за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил им обязательные работы, а их машины были изъяты в пользу государства. Отмечается, что теперь эти автомобили будут служить нуждам Минобороны и уже переданы военным.

До этого участнику специальной военной операции (СВО) на Украине Эльсу Гарееву из Татарстана предлагали купить себе медаль на Wildberries. Военный служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в спецоперации им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят.

В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участники СВО, получившие тяжелое ранение, мешающее передвижению, смогут получить автомобили с ручным управлением.

Ранее российским артиллеристам вручили награды в зоне СВО.