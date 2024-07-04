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Армия России атаковала бригаду ВСУ в Житомирской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по бригаде ВСУ в районе житомирского Звягеля

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по военному городку в районе города Звягель Житомирской области, где расквартирована бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Серия прилетов по Звягелю произошла 4 июля в 2:45 и 2:50 по московскому времени.

«На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — сообщил подпольщик.

Он отметил, что там расположено много ангаров, гаражей и ремонтных мастерских. По данным источников, в город части ездят грузовики, которые везут военную технику, спрятанную под маскировочными сетями. После серии ударов в левую часть Звягеля поехали «скорые», добавил Лебедев.

До этого подпольщик информировал, что российские войска ударили по Вышгороду в Киевской области, где находится база президентской бригады нацгвардии Украины, которую считают причастной к попытке весной атаковать Белгородскую область.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.

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