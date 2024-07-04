Российские военные сбросили фугасную авиабомбу на позиции ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбросили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 на позиции украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщает газета «Известия».

Удар был нанесен в районе населенного пункта Глубокое. В результате разрыва боеприпаса поднялось крупное облако дыма.

Российская авиация нанесла аналогичный удар в Харьковской области, в районе города Волчанска.

До этого журнал Business Insider сообщил, что новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ФАБ-3000 является «совершенно гигантской бомбой», которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные ударили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке.