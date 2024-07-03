В госпогранслужбе Украины сообщили о попытках подкупить пограничников

Более тысячи мужчин пытались подкупить пограничников с целью незаконного пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины в Telegram-канале.

«С начала введения военного положения пограничники пресекли 1125 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 12,6 миллиона гривен (почти 310 тысяч долларов), 28 из них – на сумму более 336 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) – приостановлены в течение июня этого года», — заявили в ГПС Украины.

В госпогранслужбе добавили, что большинство из тех, кто пытался подкупить пограничников — мужчины.

До этого председатель комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине почти 600 тысяч мужчин призывного возраста имеют бронь от мобилизации в армию.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Ранее эффективность насильственной мобилизации в ВСУ поставили под сомнение.