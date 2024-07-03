В США назвали неприемлемым ущерб, нанесенный украинской авиации

Российские военные уже второй день подряд бьют по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося украинской авиации неприемлемый ущерб. Об этом пишет военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Он назвал неприемлемым ущерб, нанесенный «потрепанным украинским военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации». Экс отметил, что у ВСУ нет достаточного количества военных самолетов для восполнения потерь.

«Нехватка средств противовоздушной обороны сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских ракет и беспилотников. С осени 2023 года количество российских налетов на украинские базы неуклонно возрастало», — заключил обозреватель.

2 июля сообщалось, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Ранее военкор объяснил успех ВС РФ при ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде.