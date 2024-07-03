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Белоусов обвинил Запад в украинском кризисе

Белоусов: Запад спровоцировал украинский кризис и теперь его растягивает

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Анатолий Медведь/РИА Новости

США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

2 июля Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

По мнению министра, страны Запада всеми возможными способами потворствуют правительству Украины «в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях», прилагают максимум усилий для искажения исторической правды».

Белоусов добавил, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.

Глава Министерства обороны РФ подчеркнул, что совместными усилиями страны содружества продолжат «отстаивать правду» о своем общем прошлом. Он отметил, что проходящий военный парад в Минске в честь освобождения от фашистских захватчиков — тому подтверждение.

До этого сообщалось, что между Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином 25 июня состоялся телефонный разговор. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее была названа возможная причина звонка шефа Пентагона Белоусову.

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