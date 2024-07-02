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Американский эксперт заявил о нападении США на Россию

Американский эксперт Скотт назвал атаку ATACMS на Крым нападением США на РФ

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Wikimedia Commons

Американский эксперт Скотт Риттер назвал атаку с использованием американских бомб ATACMS на Севастополь нападением США на Россию. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Америка атаковала Россию — это главное, о чем нужно говорить», — заявил он.

Скотт подчеркнул, что Вашингтон «уполномочил» Киев нанести удар по Севастополю с использованием своего оружия.

До этого в Пентагоне прокомментировали атаку на Севастополь американскими снарядами ATACMS 23 июня.

4 июня в НАТО заявили, что не разрешали Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.

Скотт Риттер в 2003 году был назван The New York Times «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения».

Ранее Скотт Риттер прокомментировал освобождение Ассанжа.

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Удар ATACMS по Севастополю
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