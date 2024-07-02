Положение дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте становится только хуже. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

В материале отмечается, что уже сейчас на поле боя наблюдается очень плачевная ситуация для Киева. При этом с каждым днем обстановка в зоне конфликта ухудшается, подчеркнули авторы статьи.

«Такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Украину к поиску путей быстрого достижения мира с РФ», — говорится в публикации.

Обозреватели добавили, что западные страны обеспечили Киев огромной финансовой и военной помощью. Но это не помогло ВСУ изменить ход боевых действий.

В связи с этим журналисты пришли к выводу, что в подобной ситуации разумный лидер отказался бы от попыток забрать территории у ядерной державы и не стал бы предлагать другие «фантастические» инициативы. Вместо этого он бы принял предложения Москвы по урегулированию кризиса ради скорейшего завершения вооруженного противостояния, резюмировали авторы материала.

14 июня президент РФ Владимир Путин выступил в министерстве иностранных дел страны, во время мероприятия предложив мирный план по Украине. В частности, глава государства призвал Киев вывести войска с территории новых российских регионов и отказаться от вступления в НАТО.

Ранее на Украине рассказали, в скольки сражениях военные страны приняли участие в июне.