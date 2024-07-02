Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украину предупредили о ежедневном ухудшении ситуации на поле боя

dikGAZETE: ситуация на фронте для Украины каждый день становится все хуже

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Положение дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте становится только хуже. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

В материале отмечается, что уже сейчас на поле боя наблюдается очень плачевная ситуация для Киева. При этом с каждым днем обстановка в зоне конфликта ухудшается, подчеркнули авторы статьи.

«Такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Украину к поиску путей быстрого достижения мира с РФ», — говорится в публикации.

Обозреватели добавили, что западные страны обеспечили Киев огромной финансовой и военной помощью. Но это не помогло ВСУ изменить ход боевых действий.

В связи с этим журналисты пришли к выводу, что в подобной ситуации разумный лидер отказался бы от попыток забрать территории у ядерной державы и не стал бы предлагать другие «фантастические» инициативы. Вместо этого он бы принял предложения Москвы по урегулированию кризиса ради скорейшего завершения вооруженного противостояния, резюмировали авторы материала.

14 июня президент РФ Владимир Путин выступил в министерстве иностранных дел страны, во время мероприятия предложив мирный план по Украине. В частности, глава государства призвал Киев вывести войска с территории новых российских регионов и отказаться от вступления в НАТО.

Ранее на Украине рассказали, в скольки сражениях военные страны приняли участие в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами