Министр революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на своей странице в социальной сети X.

Он рассказал, что Мьера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Белоруссии от немецких захватчиков.

В парадном шествии примут участие военные ВС РФ, КНР, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

13 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи, посвященном экстерриториальным экономическим мерам заявил, что Россия призывает американские власти снять эмбарго в отношении Кубы и вычеркнуть остров Свободы из списка государств — спонсоров терроризма.

9 мая президент РФ Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес провели двусторонние переговоры в Кремле.

Ранее кубинцы собрались на пирсе Гаваны ради российских кораблей.