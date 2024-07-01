Названа дата начала операции Израиля в Ливане

Операция Израиля на юге Ливана начнется после 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild со ссылкой на источники.

Ожидаемым периодом начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) названы «третья или четвертая неделя июля».

Целью операции станет борьба с базирующейся в арабской стране шиитской группировкой «Хезболла».

До этого израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.